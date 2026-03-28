Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.03.2026 12:40

STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026 kapsamında "Bölgesel Gerilimlerden Küresel Kırılmalara: İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi devam ediyor.

SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Crisis Group İran Projesi Direktörü ve Kıdemli Danışman Dr. Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Zbigniew Brzezinski Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü'nden uzman Jon Alterman ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Yeşiltaş konuşmacı olarak katıldı.

Vaez, zirveye davet edildiği için İletişim Başkanlığı'na teşekkür ederek, STRATCOM'da ilk kez bulunduğunu belirtti.

ABD'nin İran'la yaptığı 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkma kararına değinen Vaez, "(ABD Başkanı Donald) Trump anlaşmayı çöpe attı." dedi.

Vaez, İran açısından konunun basit olmadığını belirterek, İran'daki tüm santrifüjlerin en başından beri denetlendiğini belirtti.

Müzakere yaparken kazan-kazan meselesinin önemine işaret eden Vaez, "İran sadece pazarlık yapmak istiyor." diye konuştu.

Alterman da STRATCOM'da olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sorgulanması gerekenin ABD ve İran arasında güven ilişkisi olup olmadığını değerlendirmek olduğunu belirten Alterman, "Bir prensip var ama güven fikri bunun bir parçası olmadı." ifadesini kullandı.

Yeşiltaş ise ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, "Bu stratejik bir kabus." dedi.

Savaşın sadece ABD-İsrail ve İran arasında kalmayacağının baştan belli olduğunu bildiren Yeşiltaş, Türkiye'nin önceliklerinin savaştan kaçınmak ve Körfez ülkelerinin savaşın parçası olmasını önlemek olduğunu söyledi.

Yeşiltaş, son yaşananlarla Körfez ülkelerinin stratejik altyapılarında bazı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Bunun Körfez savaşına dönüşmesi, olayın farklı bir yere gitmesine neden olabilir." dedi.

ETİKETLER
ABD-İsrail-İran Savaşı İran STRATCOM Zirvesi
Sıradaki Haber
Şimşek’e yönelik iddialara Bakanlıktan yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
Atıyla yamaçları aşıyor, Kapadokya’nın sırlarını keşfediyor
FOTO FOKUS
STRATCOM Zirvesi başladı
STRATCOM Zirvesi başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ