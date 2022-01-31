Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HAVELSAN'da yapılan 2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin son yıllarda en büyük sıçramalardan birini de savunma sanayiinde yaptığına dikkat çeken Başkan Demir, dış alım yerine yerli ve milli projeler döneminin başladığını vurguladı.

Demir, HAVELSAN'ın Airbus A320neo simülatörünü de test etti.

Simülatör ihracatı için çalışmalar başladı

HAVELSAN'nın hava, deniz ve kara aracı simülatörlerinde oldukça etkin ve önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Demir, bu konuda ihracat çalışmalarının başladığını anımsattı.

Sivil havacılık alanında da simülatör yapma işleminin HAVELSAN tarafından başarıldığını ifade eden Demir, bu konuda şirketin Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Kara Kuvvetleri Simülasyon Sistemleri projesi imzalandı

Toplantıda, HAVELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Kara Kuvvetleri Simülasyon Sistemleri (KARASİM) sözleşmesi imzalandı. Proje 15 simülatör sistemi paketini kapsıyor.