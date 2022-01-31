Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Semra Güzel sözlü savunmaya gelmedi
[Fotoğraf: TRT Haber]
PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel, sözlü savunma için Hazırlık Komisyonu'na gelmedi. Komisyon, çarşamba günü tekrar toplanacak.
Teröristlerle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenmişti.
Güzel'e ait fezlekeleri incelemek için kurulan hazırlık komisyonu ikinci kez toplandı. HDP'li milletvekili ise sözlü savunmaya gelmedi.
Hazırlık komisyonu'nun HDP'li üyesi Mehmet Tiryaki'nin Semra Güzel adına savunma talebi ise komisyon üyesi olması nedeniyle kabul edilmedi.
Bunun üzerine, komisyonun çarşamba günü tekrar toplanmasına karar verildi. Semra Güzel o toplantıya da katılmazsa HDP'li bir başka vekil kendisi adına sözlü savunmada bulunabilecek.
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