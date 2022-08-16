Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sözlü sınav sonuçlarına e- Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanına yapılacak

MEB, 1 Eylül'de yapılacağını duyurduğu sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

Buna göre 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.