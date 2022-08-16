Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kaplan bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/SnxJGnqxAw
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
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