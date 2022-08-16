ÖSYM, son başvuru günü 15 Ağustos olarak belirlenen 2022 KPSS Ön Lisans başvurularının 16 Ağustos gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Adaylar, başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.