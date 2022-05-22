Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyona imza atan ekipleri tebrik etti.

Paylaşımında, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen 50 milyon adet doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.