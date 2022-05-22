Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 13:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Soylu: Tek seferde 50 milyon dolu makaron ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen 50 milyon adet dolu makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalandı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyona imza atan ekipleri tebrik etti.
Paylaşımında, "Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen 50 milyon adet doldurulmuş makaron ile tek seferde en yüksek sayıda doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi.
Bursa Osmangazi'de gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 22, 2022
5️⃣0️⃣ ???????????????????????? ????????????????
DOLDURULMUŞ MAKARON ile
TEK SEFERDE
EN YÜKSEK SAYIDA
doldurulmuş makaron yakalamasına imza atan Bursa Emniyetimize ve KOM Birimlerimize TEBRİKLER ???????????? pic.twitter.com/gcpL4HJcuS
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