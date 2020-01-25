Sosyal medyada provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatıldı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ depremiyle ilgili sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlar için soruşturma başlattı.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülmeye devam ediyor.
Depremin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif içerikli olan art niyetli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 14:38