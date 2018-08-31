Son iki haftada 86 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri 2 haftalık basın bilgi notunu paylaştı. Açıklamaya göre, 17 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Siirt, Hakkari ile Irak’ın kuzeyinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6'sı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi.

19 adet piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet makinalı tüfek, bir adet RPG-7 roket atar ile bol miktarda bu silahlara ait mühimmat, 19 adet el bombası, beş adet telsiz, beş kg amonyum nitrat, beş kg C-4 patlayıcı madde ve 21 kg tahrip kalıbı ele geçirildi, 12 adet EYP imha edildi.

Açıklamada, "Sekiz kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 16 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Kaynak: TRT Haber