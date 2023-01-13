Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son bir haftada 806 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 806 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine 7/24 devam ediyor.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, "6-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 26 olayda toplam 806 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır." denildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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