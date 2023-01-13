Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP, Kızılcahamam'da kampa girdi
Milliyetçi Hareket Partisi, seçim çalışmalarını ele almak için Kızılcahamam'da 3 günlük kampa girdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki kampta, genel merkez ve teşkilat faaliyetleri değerlendirilecek, yol haritası çizilecek.
MHP, Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi. 3 gün sürecek kamp, 15 Ocak Pazar günü sona erecek.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık edeceği kampa, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılıyor.
Kamp süresince, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine hazırlık kapsamında atılan adımlar masaya yatırılacak. Genel merkez ve teşkilat çalışmalarının yol haritası çizilecek.
Kampta ayrıca MHP'nin "Adım Adım 2023" temalı programları da gözden geçirilecek.
Bu kapsamda il, ilçe, köy, komşu ve esnaf ziyaretlerinin raporları değerlendirilecek.
Bunun yanı sıra terörle mücadeleden küresel gelişmelere kadar Türkiye'yi ilgilendiren konular hakkında sunumlar yapılacak.
Etiketler: MHP Devlet Bahçeli
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