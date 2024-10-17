Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, devletin bekası, ülkenin savunma ve güvenliği için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 194 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" dedi.

Pençe Kilit'te son durum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini ifade eden Aktürk, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda ve devam eden arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirdiğini aktardı.

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı'nın büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın ve EYP imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 881 bin 445 mühimmat ele geçirilmiştir. Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekatı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz."

82 bin 307 kişinin sınırdan yasa dışı geçişi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna işaret ederek, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1505 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 873'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82 bin 307 olmuştur" ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracıyla, 13 Ekim'de gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Rodos Adası'nın kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu bıraktığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığını aktardı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün, Brüksel'de bulunan NATO Karargahında, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun teşkil edilmesinin 10'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen özel oturuma ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını söyledi.

Söz konusu toplantılar çerçevesinde Bakan Güler'in mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmasının da planlandığı bilgisini veren Aktürk, ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasındaki "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 10-11 Ekim tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ettiğini belirtti.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'de, Batı Şeria'da ve ardından Lübnan'da uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırılarına, katliamlarına, sivil halkı hedef almaya ve bölgeyi felakete sürüklemeye devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'ne ateş açması ve görevli personelin yaralanmasına sebebiyet vermesi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Uluslararası barış gücüne yapılan saldırıların cezasız kalması, Birleşmiş Milletler sistemine olan güveni daha da zedeleyecek ve Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barışı koruma görevini etkin bir şekilde ifa etmesini güçleştirecektir. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü'ne personel katkısında bulunan bir ülke olarak gerekli soruşturmanın bir an önce yapılması ve sorumluların cezalandırılmasını bekliyoruz. Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi adına gereken tüm desteği vermeyi sürdürecektir."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 18-27 Ekim tarihleri arasında Macaristan'da Brave Warrior Fiili Arazi, 22-31 Ekim tarihleri arasında Norveç'te Steadfast Duel tatbikatları ile Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerimizin harekata hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 21-25 Ekim tarihleri arasında DENİZKURDU-1 tatbikatının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiili silah atışları ile insansız hava hedefine istinaden güdümlü mermi atışlarının da icra edileceği DENİZKURDU-1 tatbikatında, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 92 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 15 uçak, 14 helikopter ve 22 insansız hava aracı yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın fiili silah eğitimleri 21-23 Ekim tarihleri arasında icra edilecektir."

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşları tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak maksadıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinin görevlendirildiğini hatırlatan Aktürk, "Gemilerimiz, 300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan'a teslim etmiş, 10 Ekim'de Mersin'e ulaşarak vatandaşlarımızı güvenle tahliye etmiştir" diye konuştu.

Savunma sanayii

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Bakanlığa ve bağlı kuruluşların ürün ve projelerinin de sergileneceğini aktaran Aktürk, "Bu kapsamda ayrıca, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimiz Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, 2 Ekim'de başlayan Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muvazzaf subay adayı temin başvurularının

20 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin bekasına yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye devam edeceğini, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti.