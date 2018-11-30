Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23-29 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta büyük ve orta çaplı operasyonlar düzenlediği belirtildi. Bu operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca 11 el yapımı patlayıcı ile teröristlere ait 44 silah mevzii, sığınak ve mağara imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör örgütü üzerinde oluşturulan baskınının örgütün hareket ve eylem kabiliyetini kısıtladığı vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber