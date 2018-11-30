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Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuruya ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusu mahkemece reddedildi.

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Demirtaşın tahliyesi için yapılan başvuruya ret

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