Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Deprem şehre zarar vermedi

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan deprem, saat 05:36'da meydana geldi.

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, 4,1 büyüklüğündeki depremin derinliği yaklaşık 14 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem sadece Yalova'yı etkilemedi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ ve çevre ilçelerde de sarsıntı hissedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Tabi bu deprem şehire hasar vermedi. Ama geçmişte verdi. Bugüne kadar bu depremlerde 80 bin vatandaşımızı canını kaybettik. Dolayısıyla bizim ülke genelinde dönüştürmemiz gereken depremle alakalı riskli binaları da biran önce dönüştürme gerçeğini de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." dedi.

Depremin ardından yazılı açıklama yapan Yalova Valisi Muammer Erol, can ve mal kaybı olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA, TRT Haber