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Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve yurt dışında 2-8 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

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