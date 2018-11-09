Son bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve yurt dışında 2-8 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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