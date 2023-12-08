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Gündem
AA 08.12.2023 11:17

Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi

Güvenlik güçleri son 6 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok sayıda suç örgütünü etkisiz hale getirdi, elebaşlarını yakaladı.

Son 6 ayda 191 organize suç örgütü çökertildi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel suç örgütü çökertildi.

Aralarında elebaşlarının da bulunduğu binlerce suç örgütü üyesi yakalanıp adalete teslim edildi.

Türkiye'de son 6 ayda organize suç örgütlerine 593 operasyon gerçekleştirildi, gözaltına alınan 4 bin 303 şüpheliden 1304'ü tutuklandı, 876 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu kapsamda, 4'ü uluslararası, 25'i ulusal, 24'ü bölgesel ve 138'i yerel olmak üzere 191 suç örgütü çökertildi.

Uyuşturucuyla mücadelede son 6 ayda 132 bin 537 operasyon gerçekleştirildi, 15 bin 280 şüpheli çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı ve 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Öne çıkan operasyonlar

İstanbul, Ankara, Adana, Bursa/İnegöl, Tekirdağ ve Muğla'da "Daltonlar", "Gedik ve Görenler", "Ayhan Bora Kaplan", "Şirinler (Aksoylar)", "Terkinler", "Şahinler", "Uzuner", "Bulutlar", "Pelitler", "Baygaralar", "Sarallar", "Gemiciler" adlı organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar dikkati çekti. İstanbul merkezli "Yolyemezler" isimli organize suç örgütüne yapılan operasyon da bunlar arasında yerini aldı.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde çeşitli uluslararası suç örgütlerine de operasyonlar yapıldı. Bu kapsamda İstanbul'da "Leijdekkers", "Comanchero", "Kompanio Bello" ve "Balkan Kartelleri" isimli uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar öne çıktı.

İstanbul merkezli "Anacurlar", Ankara merkezli "Anka-1" operasyonlarıyla Bursa, Konya ve İzmir'de "Ulus", "Dümanerler" ile "Kayagürbüz" isimli uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar da güvenlik ekiplerinin önemli çalışmaları arasında yer aldı.

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