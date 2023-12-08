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Gündem
TRT Haber 08.12.2023 11:05

Hudut Kartalları 143 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Hudut Kartalları 143 kilogram uyuşturucu ele geçirdi

MSB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi" bilgisine yer verildi.

 

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