Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 921 yeni hasta belirlendi, 169 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 311 oldu, 9 bin 109 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.
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