Az Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.07.2025 10:45

Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yapan Oruç Reis'e seyri sırasında, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri de eşlik etti.

Oruç Reis, ilk önce Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ardından Kilitbahir köyündeki "Dur Yolcu" yazısının önünden geçerek kuzeye doğru ilerledi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de geçtikten sonra Marmara Denizi'nde ilerleyecek olan Oruç Reis'in, yarın sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na ulaşması, 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

ETİKETLER
Çanakkale Boğazı Oruç Reis
Sıradaki Haber
İzmir'de yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 130'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
2 yılda 867 ilaç SGK geri ödeme listesine alındı
11:06
Son bir ayda 612 orman yangınına müdahale edildi
10:58
İzmir ve Bilecik'te yangından etkilenen ilçeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi
10:58
AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a ilk uçuşu tamamlandı
10:59
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
10:25
İzmir'de yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 130'a yükseldi
Süleymaniye'de ''Kedi Güzellik Festivali'' yarışması düzenlendi
Süleymaniye'de ''Kedi Güzellik Festivali'' yarışması düzenlendi
FOTO FOKUS
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
Hatay'da orman yangını kısmen kontrol altında: Soğutma çalışması devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ