İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Kısıtlama kuralını ihlal edenlere ceza kesildi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis 81 ilde denetimdeydi. Kısıtlama kuralını ihlal edenler polis tarafından tespit ederek ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ekipler kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan iki genci durdurdu. Maske de takmayan gençlere toplam 7 bin lira para cezası kesildi.

İnegöl'de otomobille gezintiye çıkan 4 kişi de denetimine takıldı. Toplam 12 bin 600 lira para cezası uygulanan şahıslar, evlerine gönderildi.

Adana'da kısıtlamanın başlamasından sonra polis bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen şahsa para cezası uygulandı.

Şehirde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bir minibüs sürücüsü de alkollü çıktı. Sürücüye kısıtlama ihlali ve alkollü araç kullanmaktan 3 bin 156 lira para cezası yazıldı.

Polisten kaçan sürücüye 9 bin 120 lira para cezası

Muğla'da da polis ekipleri denetimler sırasında bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü alkollü çıktı. Sürücüye, kuralları ihlallerden para cezası kesildi.

Benzer görüntüler Denizli'nin Pamukkale ilçesinde de vardı. Sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişi, aracıyla polisten kaçtı. Yakalanan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı ve kuralları ihlalden 9 bin 120 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi.

Düzce'de ekipler D-655 Karayolu üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 4 kişiye kuralları ihlalden 15 bin 550 lira ceza kesti.

Bolu Dağı'nda da ekipler denetimdeydi. Belgesi olmayan 4 araç sürücüsü ile 2 yolcuya 8 bin 900 lira ceza yazıldı.

Düzce'de denetimler sırasında polis ekipleri, bir iş yerinde alışveriş yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi ile alışveriş yapan kişiye 3 bin 150'şer lira cezaya çarptırıldı.