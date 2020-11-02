Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgede sızma ve saldırı girişimlerine bir kez daha önledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.