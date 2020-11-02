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Kastamonu JAK timi deprem bölgesinde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi İzmir'de meydana gelen depremin ardından 10 personel ile enkazda arama kurtarma çalışmasına katılıyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timinin 2 araç ve 10 personel ile bölgeye görevlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Kastamonu JAK timinin görev aldığı enkaz kaldırma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı kaydedildi.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:59
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