İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timinin 2 araç ve 10 personel ile bölgeye görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Kastamonu JAK timinin görev aldığı enkaz kaldırma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 kişinin ise yaralı kurtarıldığı kaydedildi.