Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/KqbnrFzfRx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2020
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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