Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın camilerde cuma namazı kılınabilecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.
Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde, kendi seccadelerimizle Cuma namazlarımızı eda edeceğiz İnşallah. Rabbim hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun. pic.twitter.com/7qbR1eFArs— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) December 31, 2020
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
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