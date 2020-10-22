Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı yerlerde terör örgütü PKK/YPG’nin sızma girişimleri bir kez daha engellendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.