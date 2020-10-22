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Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı yerlerde terör örgütü PKK/YPG’nin sızma girişimleri bir kez daha engellendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/A4GxAEFr59— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2020
Etiketler: Terör Örgütü Son Dakika Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:55
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