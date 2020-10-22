Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki FETÖ davasına devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosyadaki delillerle Şükür'ün FETÖ/PDY'ye yardım suçu işlediğinin anlaşıldığını belirtti.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan, 15 yıla kadar hapsi istendi.



Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Duruşma, savunmaların hazırlaması için 15 Aralık'a erteledi.

Ev hapsinde tutuluyor



FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

