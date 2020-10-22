"İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından maske kullanımı ile ilgili paylaşım yaptı.

Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da 'maske takılmaması, maskenin kalkması' için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız." dedi.

Sevgili Velilerimiz,

Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 21, 2020

5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda, imam hatip ortaokullarında, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 12 Ekim’de geçilmişti.

2 Kasım'da ise 5. ve 9. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.