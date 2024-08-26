Siyasilerden Özkan'a tepkiler ard arda geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı.

Siyasilerden de Özkan'a tepkiler peş peşe geldi..

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."

"Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir milletvekilinin, ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, liderimize, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır. Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum."

"Milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan gibi milletin oylarıyla seçilmiş ve her seçimde bu teveccühü yinelemiş bir lidere söylenen, siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikteki ifadeler, milletin vekili olmakla asla bağdaşmaz. Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır."

"Ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı İsrail'in sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan, adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum. Kimin kiminle aynı safta olduğu gün gibi açık ortada. Bir tarafta ülkesi için durmaksızın mücadele eden milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Türkiye'nin güçlenmesine ve bu ülkenin faydasına olan her şeye karşı olan zihniyetin kırıntısı."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum." dedi.

"Siyaset, salt kurum olarak değil, aynı zamanda siyasetçilerin davranış ve sözleriyle demokrasi ve hukuk devletinin de kurumsallaşmasına hizmet etmelidir." değerlendirmesinde bulunan Bakan Tekin, şunları ifade etti:

"Sanırım CHP'nin normalleşmeden kastettiği şey, tek parti dönemindeki gibi antidemokratik tavırların ve ötekileştiren hakaret dilinin yeniden inşası. Bu dili kullananların, Türkiye'ye, demokrasiye ve hukuk devletine vereceği zararları iyi hesap etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aziz milletimizin teveccühü ile seçilerek milletten aldığı güçle 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır."