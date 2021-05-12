Yeni tip koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle siyasi parti genel merkezleri bu bayram da sakin olacak.

Parti heyetleri, geleneksel bayram buluşmalarını çevrim içi yapacak.

Sanal buluşma için randevu takvimi belli oldu. Buna göre, parti heyetleri Ramazan Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacak.

AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin bayramlaşma listesinde HDP yok. Bir tek CHP, HDP ile çevrim içi bayramlaşacak.

Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı CHP ve İyi Parti'nin buluşma listesinde Gelecek, Deva ve Genç Parti de var.

Bu bayram sohbetlere çikolatalar, çaylar eşlik edemeyecek.

Gündemdeki konular değerlendirilecek

Parti heyetleri arası sanal sohbetlerin ana gündeminde İsrail'in Filistin'i hedef alan saldırıları, partilerin yeni anayasa hazırlıkları ile tam kapanma sonrası normalleşme adımlarının olması bekleniyor.