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TRT Haber 21.04.2023 18:36

Siyasi partiler yarın bayramlaşacak

Siyasi partiler arası bayramlaşma Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde olacak. AK Parti 10, CHP 18, MHP ise 5 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Siyasi partiler yarın bayramlaşacak

Siyasi partiler gelenekselleşen bayram ziyaretlerini Ramazan Bayramı'nda da sürdürecek. Parti genel merkezleri, bayramın 2'nci gününde bayramlaşmaya ev sahipliği yapacak.

AK Parti'de, Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki 4 kişilik heyet, diğer partilerin temsilcilerini kabul edecek.

Ziyaret için oluşturulan iki ayrı heyet ise toplam 10 siyasi partiye gidecek. AK Parti, HDP ile bayramlaşmayacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kabul ve ziyaret için iki ayrı heyet oluşturuldu.

İlk heyet CHP Genel Merkezi'nde parti temsilcilerini kabul edecek, ikinci heyet ise bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirecek. Heyet, 18 siyasi parti ile görüşecek.

Milliyetçi Hareket Partisi, bayramlaşma için 5 siyasi partiye gidecek. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet ise genel merkezde ziyaretçileri kabul edecek. HDP ve İyi Parti ile bayramlaşma olmayacak.

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AK Parti CHP MHP Ramazan Bayramı
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