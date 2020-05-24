Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, partiler arası bayramlaşmaları da etkiledi. Siyasi parti temsilcileri bu kez bir araya gelemeyecek, yüz yüze görüşemeyecek.

Kutlamalar, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ekranlardan yapılacak.

Bayramlaşmanın video konferans yönetimi ile yapılacak olması elbette bayram sohbetlerine de etki edecek.

Parti temsilcileri arasındaki tatlı sert atışmalar teknolojinin elverdiği ölçüde gerçekleşecek. Sohbetlerde öncelikli gündem konusu ise koronavirüs olacak.

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki heyet, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile bayramlaşacak.

Sonrasında ise ekran karşısında Cumhur ittifakı ortağı MHP olacak. AK Partililer'in karşısında MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet olacak.

Daha sonra AK Parti heyeti, İyi Parti ve diğer parti heyetleri ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yapacak.