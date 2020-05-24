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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutlayarak, "Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Erdoğan şunları söyledi:
"Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır. Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum."
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan ramazan bayramıSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 14:18
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