Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak ve Van'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB Arşiv]
Van'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda Çatak kırsalında çıkan silahlı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Son 6 günde gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında toplamda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonunda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
''2 jandarma personeli yaralandı''
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."
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