Mavi Vatan'da asayişin koruyucusu, sınırlarda güvenliğin teminatı, denizlerde yardıma muhtaçların umudu...

Sahil Güvenlik Komutanlığı kuruluşunun 40'ıncı yılını kutluyor.

40'ıncı yıla özel beste ve klip

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tenor Oğuz Sırmalı, komutanlığın 40'ıncı yılı için özel bir çalışmaya imza attı. Bir beste yapıp klip hazırladı.

Klipte Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki personelin zorlu eğitim ve görev şartlarına yer verildi.

Klipte önceki operasyonlara dair görüntüler de kullanıldı.

"Komutanlığın görevini en iyi şekilde icra ettiğini anlattık"

Tenor Oğuz Sırmalı, videoyla ilgili şunları söyledi:

"Bu sürecin ne denli zor ve meşakkatli olduğunu, bizlerin yatağımızda huzurla uyuyabilmesinin en büyük sebeplerinden birisinin birçok kolluk kuvvetimiz olduğu gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da görevini en iyi şekilde icra ettiği için olduğunu anlatabilmek adına hazırladım bu videoyu."

Klibin çekimleri Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Çekimler boyunca 20 kişilik ekip görev aldı.

Klibin bestesi ise senaryosu ile doğru orantılı olarak 15 günde hazırlandı.

Tenor Oğuz Sırmalı'nın klibi, sosyal medya platformları üzerinden izlenebiliyor.