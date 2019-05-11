İstanbul'da yaşayan anne Lale Oğuzhan, Hakkari'de askerlik yapan oğluna anneler günü sürprizi için uçak ile Yüksekova'ya getirildi.

Buradan helikopterle Irak sınırındaki Derecik ilçesine gelen Lale Oğuzhan'ı, Kaymakam İdris Aslan ve askeri yetkililer karşıladı.

Anne daha sonra oğlu Abdullah Oğuzhan'ın görev yaptığı Ketina Üs Bölgesi'ne götürüldü.

Sırtı dönük kulübede görevi başında bulunan Abdullah Oğuzhan, Kaymakam Aslan ve komutanlarına tekmil verdi.

Kaymakam Aslan, nöbet tutan Oğuzhan ile bir süre sohbet etti. Ardından arkasını dönen asker annesini karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

Oğluna sarılan anne Lale Oğuzhan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA