Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Gözümüzü bir an olsun menzilden ayırmayacağız"

Birliğimizi bozmaya çalışanlara inat mücadeleye devam edeceğiz. Gözümüzü bir an olsun menzilimizden ayırmayacağız.

"Biz sahip çıkmazsak gençlerimizin habis ellerin oyuncağı olması an meselesi"

Tabiat boşluk kabul etmez, şayet biz sahip çıkmazsak gençlerimizin habis ellerin oyuncağı olması an meselesidir. FETÖ, PKK, DEAŞ gibi katil sürülerine kaptırdığımız her gencin vebali bizlerin üzerindedir.

"İslam düşmanları ramazan sevincimize gölge düşürmeye devam ediyor"

Her ramazanda olduğu gibi İslam düşmanları ramazan sevincimize gölge düşürmeye devam ediyor. İsrail yönetimi açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye bomba yağdırıyor. Gazze halkını açlık ve yoksullukla terbiye edebileceklerini sanıyorlar.

"İsrail'in kirli yaptıklarını duyuran kim varsa onlar için düşmandır"

İsrail yönetimi, uluslararası toplumun sessizliğinden aldığı cesaretle işi medya kuruluşları ve insani yardım teşkilatlarının merkezlerini bombalamaya kadar vardırmışlar ve bizim Anadolu Ajansımızı bombalamışlardır. Çünkü onların bütün o kirli yaptıklarının dünyaya duyurulmaması gerekiyor, duyuran kim varsa onlar için düşmandır.

"Demokrasi dersi verenler terör örgütü elebaşlarını kırmızı halıda karşılıyor"

Mesele Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldıranlar Gazze saldırısı sonrası üç maymunu oynuyor. Terörden darbeye kadar ülkemiz söz konusu olunca çifte standarda maruz kalmaya devam ediyoruz. Dünyaya demokrasi dersi verenler, insan haklarından bahsedenler Suriye'de terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Cemal Kaşıkçı olayı ile alakalı olarak Suudi Arabistan'ın gönderdiği görevlilere karşı hala bir tavır yok. Menfaatleriyle temel insani değerler arasında bir seçim yapma konusunda Batı ülkeleri samimiyet testinden geçememiş, tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menfaatleriyle temel insani değerler arasında bir seçim yapma konusunda batı ülkeleri, samimiyet testinden geçememiş tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırmıştır.https://t.co/TjPJNU6JHb pic.twitter.com/OP4L8kTTdt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2019

İstanbul seçimlerinde YSK haklı kararımızı teyit ettiler. YSK kararı üzerinden ülkemizi hedef alanların amacı Türkiye demokrasinin altını oymaktır. Sandıktaki yolsuzlukları görmezden gelmelerinin sebebi budur. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Hiç ses duydunuz mu, 'nasıl böyle bir şey olabilir' diye herhangi bir serzeniş duydunuz mu? Bakın 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müracaat edişimiz bile Batı'yı rahatsız ediyor. Bu bizim milli iradenin hakkını arama mücadelesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 yıl sonra iptal edilebiliyor. Bizde ise sadece müraacat edişimiz bile batıyı rahatsız ediyor.https://t.co/TjPJNU6JHb pic.twitter.com/gyhJJMyvTW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2019

"Türkiye, 23 Haziran imtihanından da alnının akıyla çıkacaktır"

Topraklarında darbecileri barındıranlar bize ders veremez. Milletimiz baskılara, bu tehdit diline boyun eğmeyecek. Türkiye demokrasisi 23 Haziran imtihanından da alnının akıyla çıkacaktır. Fitneyi aramıza sokmadık, kardeşliğimize leke sürdürmedik. Şu anki zihniyet FETÖ'nün ağzıyla konuşuyor. Bizim de hatamız, eksikliklerimiz, noksanlarımız olmuştur ve olacaktır ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir. İç muhasebemizi yapacak, daha kucaklayıcı anlayışla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de hatamız, eksikliklerimiz, noksanlarımız olmuştur ve olacaktır ancak adına Türkiye dediğimiz davamıza ihanetimiz vaki değildir.https://t.co/TjPJNU6JHb pic.twitter.com/Q155AU96QU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA