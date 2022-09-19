İstihbarat değerlendirildi, insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Yapılan operasyon ile düzensiz göçmenler kıskıvrak yakalandı.

Emniyet ekipleri, sınır güvenliği için hem kara hem de hava unsurlarıyla 7 gün 24 saat görevde.

TRT Haber 'Günhan Filo' ile görevde

Van'da konuşlu Günhan Filo da göçmen kaçakçılığı ile mücadelede Emniyet'in hava gücü.

Yapılan operasyonlardan biri, TRT Haber ekibi filoda haber çalışması sırasındayken başlatıldı. O anlar anbean kaydedildi.

Sınırı ihlal edenler kıskaca alındı

Sınırdan bir grup göçmenin kaçak olarak sınırı geçtiği istihbaratı üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Van Havacılık Şube Müdürlüğü bölgeye insanız hava aracı yönlendirdi.

Sınır hattına ulaşan insansız hava aracı, anlık görüntülerle İHA Kontrol Merkezi'nden takip ediliyor. Eş zamanlı olarak bölgeye özel harekat ekipleri de yönlendiriliyor.

Kaçak göçmen operasyonuyla 12 kişi yakalandı

Göçmenlerin tespit edildiği bölgede operasyon gerçekleştirilirken havadan helikopter ile de destek veriliyor.

Helikopter, İHA ve Özel Harekat ekiplerinin müşterek operasyonuyla kaçak göçmenlerin etrafını sardı, düzensiz göçmenler yakalandı.

12 kişi Geri Gönderme Merkezi Koordinasyonu'nda sınır dışı edildi.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Seyit Taşdelen

