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Gündem
TRT Haber 13.04.2023 06:08

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin gündeminde seçim güvenliği vardı.

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
[Fotograf: DHA]

Oğan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ne gelişlerinde, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Oğan, "Bugün seçim güvenliğiyle ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Millet İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisinin çalışmalarından bahsettiler. Bununla ilgili karşılıklı olarak veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik." dedi.

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Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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