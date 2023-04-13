Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Oğan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ne gelişlerinde, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı karşıladı.

Kılıçdaroğlu ile yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Oğan, "Bugün seçim güvenliğiyle ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Millet İttifakı'nın ve Cumhuriyet Halk Partisinin çalışmalarından bahsettiler. Bununla ilgili karşılıklı olarak veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik ve bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik." dedi.