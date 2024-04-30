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Gündem
TRT Haber 30.04.2024 08:32

Simit fiyatında bakanlığın onayı zorunlu hale geldi

Simit fiyat tarifesi değişikliğinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi.

Simit fiyatında bakanlığın onayı zorunlu hale geldi

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Ticaret Bakanlığı
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