Silah kaçakçılarına "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik “Mahzen-28” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."