Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.04.2024 13:14

Silah kaçakçılarına "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Mahzen-28” operasyonlarında 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

Silah kaçakçılarına "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik “Mahzen-28” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul, Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin yasadışı silah üretimi ve ticareti yaptıkları, çok miktarda silahı bütün ve parça halinde naklettikleri, organize suç örgütlerine ve narkotik suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 137 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 340 adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası, 70 adet yiv ve seti açılmış tabanca namlusu, 866 adet polimer tabanca gövdesi, 123 adet tabanca sürgüsü, 100 adet tam otomatik silah üst gövde takımı ve 100 adet dipçik ele geçirildi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

ETİKETLER
Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
Türkiye'den yardımlarını Gazze'ye götüren gemi Mısır açıklarına ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Anneni mi babanı mı daha çok seviyorsun?
13:55
Bakan Şimşek: Gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik
13:58
68 yaşındaki muhtar 40 yıldır koltuğunu rakiplerine kaptırmıyor
13:48
Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
13:34
Kayseri'de aranan 10 kişi yakalandı
13:35
Yoğun bakımdaki hastaların elini tutacak robot kol geliştirildi
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
Bingöl'de aynı anda iki mevsimin güzelliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
Murat 124 sevdalısı Recep Amca
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ