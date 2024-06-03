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TRT Haber 03.06.2024 08:12

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 2 gözaltı

Konya'da düzenlenen “Mercek-20” operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, Doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya'da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Konya Silah Kaçakçılığı Ali Yerlikaya
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