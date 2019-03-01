Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre, 2017 ve 2018 yıllarında toplanan toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram daha az sera gazı salınımı engellendi ve 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi.

"Sıfır Atık Projesi" önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde uygulanmaya başlandı. Daha sonra ise TBMM, TRT, Milli Savunma Bakanlığı ve 13 bin 357 kurum/kuruluş, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler, oteller ve sanayi binalarında uygulamaya geçirildi.

Bakan Kurum, "Çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA