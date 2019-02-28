Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i telefonla aradı.

Erdoğan, Senegalli mevkidaşını yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. cumhurbaşkanı seçiminin galibi, oyların yüzde 58,27'sini alan iktidardaki Benno Bokk Yakaar koalisyonunun adayı Cumhurbaşkanı Macky Sall oldu.

Oyların Sayılması Ulusal Komisyonu (CNRV) Başkanı Yargıç Demba Kandji düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü seçime katılım oranının yüzde 66,23 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Kandji'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Sall oyların yüzde 58,27'sini alarak ilk turda seçilirken, en yakın rakipleri Idrissa Seck yüzde 20,5 ve Ousmane Sonko yüzde 15,67 oy aldı.

Diğer adaylardan Issa Sall'in oy oranı yüzde 4,07 olurken, Madicke Niang yüzde 1,48 civarında oy aldı.

Kaynak: AA