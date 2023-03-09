Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremzedelere yönelik yardım başvurusu vaadi ile sahte internet sitelerine yönlendiren ya da ön ödeme talep eden kişilere itibar etmeyin. Resmi ve yetkili kurum/kuruluşlara ait kaynakları takip edin." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, nakdi ödeme, kira veya taşınma yardımı gibi konular için e-Devlet kapısının kullanılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, yardım vaadiyle hesap, kişisel bilgiler veya ön ödeme yapılmasını talep edenlere itibar edilmemesi, oltalama amaçlı oluşturulabilecek sahte/taklit bağlantılara veya içeriklere karşı da dikkatli olunması gerektiği belirtildi.