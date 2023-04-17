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TRT Haber 17.04.2023 21:39

SİBERAY'dan bayramda araç kiralamak isteyenlere 'oltalama' uyarısı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan SİBERAY, bayram tatili öncesi dijital platformlardan araç kiralamak isteyenleri uyardı.

SİBERAY'dan bayramda araç kiralamak isteyenlere 'oltalama' uyarısı
[Fotograf: TRT Haber]

SİBERAY, bayram tatili yaklaşırken, dijital platformlarda araç kiralamayla ilgili oltalama girişimlerine dikkat edilmesi yönünde uyarı yaptı. Oltalama amaçlı siteleri bildirmek ve zararlı bağlantıları görüntülemek için linkler paylaştı.

Araç kiralarken nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasa değerinin çok altında fiyatlarla duyurulan araç kiralama kampanya veya reklamlarına ilişkin dikkat edilmeli.

Kiralamak istediğiniz araç bedelini kişisel banka hesaplarından değil, şirket veya firmalara ait banka hesapları üzerinden ödemeyi tercih edin.

Fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme yapmamaya özen gösterin.

 

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