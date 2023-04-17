SİBERAY'dan bayramda araç kiralamak isteyenlere 'oltalama' uyarısı

SİBERAY, bayram tatili yaklaşırken, dijital platformlarda araç kiralamayla ilgili oltalama girişimlerine dikkat edilmesi yönünde uyarı yaptı. Oltalama amaçlı siteleri bildirmek ve zararlı bağlantıları görüntülemek için linkler paylaştı.

Araç kiralarken nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasa değerinin çok altında fiyatlarla duyurulan araç kiralama kampanya veya reklamlarına ilişkin dikkat edilmeli.

Kiralamak istediğiniz araç bedelini kişisel banka hesaplarından değil, şirket veya firmalara ait banka hesapları üzerinden ödemeyi tercih edin.

Fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme yapmamaya özen gösterin.