Puslu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.01.2025 13:42

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla ilgili menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Serenay Sarıkaya soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla yarın savcılığa ifade verecek.

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dizi ve film sektöründe vergi kaçırma iddialarına ilişkin menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak’ta soruşturma başlatıldı.

Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki haberler ihbar kabul edildi. Söz konusu iddialarda, Barım’ın reklam anlaşması için bir iş adamından 5 milyon dolar para aldığı,  sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddia edildi.

Hatta Ayşe Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürüldü.

'Çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturmada, menajer Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında ayrıca, Ayşe Barım’ın hesap hareketleri inceleme altına alındı.

Serenay Sarıkaya yarın ifade vermeye gidecek

İddiaların odağındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verecek.

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde şarkıcı Mert Demir ile menajer Ayşe Barım’ın da ifadeye çağrılması bekleniyor.

21 şirket hakkında inceleme başlatıldı

Rekabet kurumu da sosyal medyada oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve oyunculuk ajansı sahipleriyle ilgili tekelleşme iddiası üzerine hareket geçmişti. Ayşe Barım’ın da kurucu ortağı olduğu şirket başta olmak üzere 21 şirket hakkında inceleme başlatıldı.  

ETİKETLER
Vergi
Sıradaki Haber
Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:45
Reyhanlı saldırısının faili tutuklandı
14:46
Çocukların iç sesi: Kendilerine ne söylüyorlar?
14:28
Suriye'de yeni kolluk kuvveti adaylarına eğitim veriliyor
14:24
Kapadokya Havalimanı'nı geçen yıl 721 bin 784 yolcu kullandı
14:17
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
14:37
Hamas: Doha müzakerelerinde son aşamaya ulaşıldı
Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" sürüyor
Adana'da "Ormancılık Olimpiyatları" sürüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin gururu Gökbey, ilk kez TRT Haber'de
Türkiye'nin gururu Gökbey, ilk kez TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ