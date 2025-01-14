Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dizi ve film sektöründe vergi kaçırma iddialarına ilişkin menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak’ta soruşturma başlatıldı.

Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki haberler ihbar kabul edildi. Söz konusu iddialarda, Barım’ın reklam anlaşması için bir iş adamından 5 milyon dolar para aldığı, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddia edildi.

Hatta Ayşe Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürüldü.

'Çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarından yürütülen soruşturmada, menajer Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında ayrıca, Ayşe Barım’ın hesap hareketleri inceleme altına alındı.

Serenay Sarıkaya yarın ifade vermeye gidecek

İddiaların odağındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verecek.

Soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde şarkıcı Mert Demir ile menajer Ayşe Barım’ın da ifadeye çağrılması bekleniyor.

21 şirket hakkında inceleme başlatıldı

Rekabet kurumu da sosyal medyada oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve oyunculuk ajansı sahipleriyle ilgili tekelleşme iddiası üzerine hareket geçmişti. Ayşe Barım’ın da kurucu ortağı olduğu şirket başta olmak üzere 21 şirket hakkında inceleme başlatıldı.