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Gündem
AA 14.01.2025 12:21

Şehit ve gazi çocukları özel okul hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların, temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz doğrultusunda istedikleri özel okullara merkezi yerleştirmeyle kayıt olacaklarını belirtti.

Şehit ve gazi çocukları özel okul hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak

MEB'den yapılan açıklamada, özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlülüklerine ilişkin hükümlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde yer aldığı hatırlatıldı.

Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, kanunda belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik verildiği belirtildi.

Ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek

Açıklamaya göre, Bakanlık, 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocukların özel okullardaki ücretsiz eğitim imkanlarına ilişkin yeni düzenleme yaptı.

Bu kapsamda öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren eğitimin yanı sıra özel okuldan alacakları servis hariç, yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi diğer hizmetlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

Özel okul tercihleri ağustos ayından itibaren yapılabilecek

Şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, temmuz ayında yayımlanacak yeni kılavuz doğrultusunda istedikleri özel okullara merkezi yerleştirmeyle kayıt olacak.

Ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecekler.

Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valiliklerce alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okul Şehit Eğitim
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