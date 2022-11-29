Resmi temaslar çerçevesinde Avusturya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'e konuştu. Avusturya ile ilişkilerde mesafe kat edildiğini belirten Şentop, temasların olumlu geçtiğine vurgu yaptı.

Gündemi de değerlendiren Şentop, 6'lı masanın açıkladığı taslağa değinerek, parlamenter sisteme geçişin, "halkın yürütmeyi seçme hakkının elinden alınması" olduğunu söyledi.

[6'lı masanın anayasa değişiklik önerileri]



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Anayasada değişiklik yapma konusu artık Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. Türkiye'nin yeni bir sivil anayasayı hak ettiğini düşünüyorum. 82 Anayasası'nın değişiklikleriyle uğraşmayı şahsen doğru bulmuyorum. pic.twitter.com/EQAymsmEvR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2022

Şentop, "Yeniden parlamenter sisteme, şu veya bu versiyona dönme yönündeki adımlar şu anlama geliyor, 'artık yürütmeyi halk seçmesin, onun seçim hakkını alalım, parlamento için hükümet parlamentonun içindeki dengeleri görerek seçsin' şeklinde." dedi.

"Gerçekten bir teminat isteniyorsa bunun Anayasada yapılması gerek"

Türkiye'de geçmişte başörtüsü konusunda çok sıkıntılar yaşandığını dile getiren Şentop, başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

[Başörtüsüne anayasal güvence teklifi]



TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Eğer bir hak ve özgürlük teminat altına alınacaksa bu kanunla yapılmaz bu anayasa ile yapılabilecek bir husustur. Anayasa kanuna göre daha güçlü bir teminattır. pic.twitter.com/mK5GP421q9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2022

Şentop, "Eğer bir hak ve özgürlük teminat altına alınacaksa bu kanunla yapılmaz, bu Anayasayı yapılacak bir husustur. Dolayısıyla anayasa malumunuz kanundan daha güçlü bir teminattır. Gerçekten bir teminat isteniyorsa bunun Anayasada yapılması gerektiğini ben de ifade ettim. Bu yönde cumhurbaşkanımızın da bir çağrısı oldu." diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, bütçe görüşmelerinin ardından başörtüsü düzenlemesinin de Meclis'e gelmesi durumunda görüşülebileceğini söyledi.