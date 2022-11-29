Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar görüşmede, görevinden ayrılacak olması sebebiyle veda için kendisini arayan Bakan Gantz’a, iki ülke ilişkilerinin müşterek menfaatler ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Bakan Akar ayrıca, ikili ilişkilere katkısından dolayı Bakan Gantz’a teşekkür ederek yeni siyasi hayatında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.
Etiketler: Hulusi Akar İsrail Milli Savunma Bakanlığı
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